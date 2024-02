Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Sachbeschädigung an Kfz - Zeugen gesucht

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Noch unbekannte Täter beschädigten am Freitagabend um 23:25 Uhr in der Straße der Einheit die Außenspiegel an zwei Pkw Toyota. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 400 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 (Bezugsnummer 0037114/2024) zu melden. (ml)

