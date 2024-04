Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Einbruch in Donaumarkt in der Liptinger Straße - Polizei bittet um Hinweise

Tuttlingen (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag sind unbekannte Täter in den Donaumarkt in der Liptinger Straße eingebrochen. Die Unbekannten verschafften sich durch das Aufhebeln der Eingangstür Zugang in den Getränke- und Einkaufsmarkt. Aus dem Markt entwendeten die Einbrecher alkoholische Getränke und einen Käselaib im Wert von über 600 Euro. Die Polizei Tuttlingen hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet um sachdienliche Hinweise. Personen, die in der Nacht von Sonntag auf Montag verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des Donaumarktes an der Ecke Liptinger Straße und der Straße "Beim Alten Friedhof" gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Tuttlingen, Tel.: 07461 941-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell