POL-KN: (Oberndorf a.N./ Lkr. Rottweil) Mobile Toilette zerstört- Polizei sucht Zeugen (19.-22.04.2024)

Tuttlingen (ots) - In der Nacht von Sonntag auf Montag sind unbekannte Täter in den Donaumarkt in der Liptinger Straße eingebrochen. Die Unbekannten verschafften sich durch das Aufhebeln der Eingangstür Zugang in den Getränke- und Einkaufsmarkt. Aus dem Markt entwendeten die Einbrecher alkoholische Getränke und ...

mehr