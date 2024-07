Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Unter Drogeneinfluss unterwegs

Gensingen (ots)

Am Abend des 20.07.2024 wurde durch Beamte der PI Bingen gegen 21:55 Uhr ein 25-jähriger Mann aus dem Landkreis Mainz-Bingen in der Alzeyer Straße in Gensingen auf einem E-Scooter fahrend einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei dem Mann konnten deutliche Anhaltspunkte für den zeitnahen Konsum von Betäubungsmitteln festgestellt werden, was durch einen Drogenschnelltest vor Ort bestätigt wurde. Dieser reagierte positiv auf die Stoffgruppen THC und Amphetamin. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt mit dem E-Scooter untersagt und die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Der junge Mann muss sich nun im Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen dem Führen eines Kraftfahrzeugs unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln verantworten, was ein Bußgeld von mindestens 500 Euro nach sich zieht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell