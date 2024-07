POL-PIBIN: Verkehrsunfall durch verlorenen Farbeimer - Zeugen gesucht

Sprendlingen (ots) - Am 16.07.2024 gegen 19:35 Uhr befuhr die 14-jährige Verkehrsteilnehmerin mit ihrem E-Scooter verbotswidrig den Gehweg der St.-Johanner-Straße in Sprendlingen in Richtung des Marktplatzes. Auf dem E-Scooter nahm sie ebenfalls verbotenerweise zwei Freundinnen mit. Aufgrund der hohen Personenanzahl verlor sie beim Einfahren in den fließenden ...

mehr