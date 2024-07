Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: 14-Jährige verletzt nach Unfall mit E-Scooter - Helm verhinderte Schlimmeres

Sprendlingen (ots)

Am 16.07.2024 gegen 19:35 Uhr befuhr die 14-jährige Verkehrsteilnehmerin mit ihrem E-Scooter verbotswidrig den Gehweg der St.-Johanner-Straße in Sprendlingen in Richtung des Marktplatzes. Auf dem E-Scooter nahm sie ebenfalls verbotenerweise zwei Freundinnen mit. Aufgrund der hohen Personenanzahl verlor sie beim Einfahren in den fließenden Verkehr die Kontrolle und stürzte vor ein fahrendes Auto. Der 64-jährige Fahrzeugführer des PKW leitete eine Vollbremsung ein, konnte jedoch eine Kollision nicht mehr verhindern. Die 14-Jährige schlug mit dem Kopf auf der Haube des Fahrzeugs auf. Glücklicherweise trug die Fahranfängerin einen Fahrradhelm, so dass sie nur leichte Verletzungen erlitt.

