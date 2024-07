POL-MG: Zeugensuche nach Unfallflucht in Buchholz

Mönchengladbach (ots) - Am Montagmorgen, 22 Juli, erhielt die Kriminalpolizei Kenntnis von mehreren Einbrüchen im Stadtgebiet. Betroffen waren zwei Gaststätten in der Gladbacher Innenstadt und ein Bürogebäude in Giesenkirchen. Unbekannte hatten sich am Wochenende gewaltsam Zutritt zu den Objekten verschafft und jeweils Bargeld entwendet. An der Neustraße drangen bislang unbekannte Täter in eine Gaststätte ein, ...

