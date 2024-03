Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Linkenheim-Hochstetten - Zweiradfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Karlsruhe (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag in Linkenheim wurde eine 64-jährige Pedelecfahrerin schwer verletzt.

Nach bisherigem Kenntnisstand fuhr eine 64-Jährige gegen 15:20 Uhr mit ihrem Pedelec auf der Ludwigstraße in Richtung Kaiserstraße. An der Straßenkreuzung zur Kaiserstraße übersah die Zweiradfahrerin offenbar einen von rechts kommenden Pkw. In der Folge kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Die 64-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde zur weiteren Versorgung in nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Die 44-jährige Autofahrerin blieb wohl unverletzt. Der Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt.

Steffen Schulte, Pressestelle

