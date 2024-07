Polizei Mönchengladbach

POL-MG: 26-Jähriger bei Gaststättenkontrolle festgenommen

Mönchengladbach / Viersen (ots)

Wir teilen hier eine Pressemitteilung der Polizei Viersen.

Viersen/Mönchengladbach In unserer Meldung 123 vom 05. Februar berichteten wir über einen 26-jährigen Mann, der in der LVR-Klinik in Viersen-Süchteln untergebracht und nach einem genehmigten Ausgang nicht mehr in die Klinik zurückgekehrt war. Bei einer gemeinsamen Gaststättenkontrolle der Polizei Mönchengladbach, Ordnungsamt und dem Zoll wurde der 26-Jährige am Sonntagabend in einer Gaststätte in Mönchengladbach angetroffen. Er hatte zunächst falsche Angaben zu seiner Person gemacht. Weitere Ermittlungen brachten dann die wahre Identität ans Licht. Die Einsatzkräfte nahmen den Mann fest. Er ist nun wieder zurück in der Klinik. /wg (587)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191

pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

