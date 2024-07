Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Nachtrag zur Pressemeldung vom 24. Juni: Fußgänger (88) an Unfallfolgen gestorben

Mönchengladbach (ots)

Am 24. Juni hatte die Polizei über einen Verkehrsunfall an der Nordstraße in Rheydt berichtet. Ein 30-jähriger Autofahrer hatte mit seinem VW Transporter einen 88-Jährigen Fußgänger erfasst.

Link zur Pressemeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30127/5808433

Der 88-Jährige erlitt dabei schwere Verletzungen und befand sich in Lebensgefahr. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn vom Unfallort in eine Spezialklinik.

Nachdem sich sein Gesundheitszustand zwischenzeitlich stabilisiert hatte, starb der Mann am Freitag, 19. Juli, an den Folgen seiner Verletzungen. (et)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell