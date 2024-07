Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbrecher (36) dank aufmerksamer Zeugen in Untersuchungshaft

Mönchengladbach (ots)

Am Samstag, 20. Juli, haben drei Zeugen beobachtet, wie ein 36-Jähriger in ein Eiscafé in Eicken einbrach. Sie verfolgten den Mann, der kurz darauf von Polizeibeamten vorläufig festgenommen wurde. Inzwischen befindet er sich in Untersuchungshaft.

Die drei jungen Männer hielten sich am Samstag gegen 0.50 Uhr am Eickener Markt auf, als sie ein lautes Geräusch hörten. Dann sahen sie, wie ein Unbekannter aus dem Fenster einer Eisdiele kletterte und sich in Richtung Martinstraße entfernte. Einer der Zeugen verständigte umgehend die Polizei, die beiden anderen folgten dem Mann. Ein Streifenteam der Polizei fand den Tatverdächtigen kurz darauf unter einem geparkten Pkw an der Thüringer Straße, unweit des Tatorts. Bei ihm fanden sie zwei Portemonnaies, in denen sich Wechselgeld aus der Eisdiele befand.

Der 36-Jährige, der wegen ähnlicher Delikte bereits polizeilich in Erscheinung getreten ist, wurde vorläufig festgenommen. Die Einsatzkräfte brachten ihn ins Polizeigewahrsam. Ermittler der Kriminalpolizei prüften in Absprache mit der hiesigen Staatsanwaltschaft infrage kommende Haftgründe.

Ein Haftrichter ordnete am Sonntag, 21. Juli, im Rahmen der Vorführung Untersuchungshaft gegen den 36-Jährigen an und folgte damit dem Antrag der Staatsanwaltschaft. (et)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell