Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Polizei sucht Unfallverursacher

Riegelsberg (ots)

Am letzten Montag kam es zu einer Verkehrsunfall im Bereich der A1, Anschlussstelle Riegelsberg, Einmündungsbereich Holzer Straße. Nachdem ein LKW von der A1 kommend in die Holzer Straße eingebogen war verlor er einen Reifenmantel von der Felge. Der Reifenmantel rollte auf die Gegenfahrbahn und stieß mit einem weißen Audi A 3 zusammen, der die Holzer Straße in Richtung Forsthaus Neuhaus befuhr. Der LKW wurde weiter in Richtung Riegelsberg geführt. Es entstand Sachschaden. Hinweise zu dem LKW erbittet die Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer 06898 2020.

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell