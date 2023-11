Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Verkehrsunfall und -flucht unter alkoholischer Beeinflussung in Wehrden

Völklingen (ots)

Am Sonntagmorgen gegen 01:27 Uhr kam es in der Ludweilerstraße in 66333 Völklingen, OT Wehrden, zu einer Verkehrsunfallflucht. An der Örtlichkeit angekommen konnte eruiert werden, dass ein weißer Ford Fiesta, von der Fahrbahn abkam und mit einer Hauswand und einem geparkten Pkw kollidierte. Im Anschluss flüchtete das Fahrzeug in Richtung Geislautern. Durch die Zeugen vor Ort konnte das Kennzeichen des flüchtigen Fahrzeuges mitgeteilt werden. Der besagte Pkw konnte in der Hallerstraße von einem Kommando der Polizeiinspektion Völklingen festgestellt und einer Kontrolle unterzogen werden. Hierbei konnte festgestellt werden, dass der 55-jährige Fahrzeugführer aus Völklingen unter dem Einfluss von Alkohol stand. Im Anschluss wurde bei dem Fahrzeugführer eine Blutprobe entnommen, ein Strafverfahren wegen der Trunkenheit im Verkehr und der Verkehrsunfallflucht eingeleitet, sowie der Führerschein sichergestellt.

