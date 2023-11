Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Unbekannter fährt Baustellenbaken auf BAB 8 um und flüchtet

Quierschied (ots)

Göttelborn. Am Dienstagnachmittag ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der BAB 8 in Fahrtrichtung Luxemburg. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer überfuhr mit seinem Fahrzeug aus bislang nicht geklärter Ursache mehrere Baustellenbaken in Höhe des Rastplatzes Kutzhof. Der Rastplatz ist derzeit gesperrt. Die Baustellenbaken wurden dadurch beschädigte und flogen teilweise auf die Fahrbahn. Der unbekannte Unfallverursacher setzte seine Fahrt unbeirrt fort. Über die nun auf der Fahrbahn liegenden Baustellenbaken fuhren in der Folge zwei weitere Fahrzeuge, ein BMW und ein Peugeot Boxer. Die beiden Fahrzeuge wurden dadurch ebenfalls beschädigt. Die beiden Fahrer, ein 47-Jähriger aus Schmelz und ein 52-Jähriger aus Quierschied, blieben unverletzt. An der Unfallstelle konnten Fahrzeugteile aufgefunden werden, welche vom Unfallverursacher stammen könnten. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Unfallflucht aufgenommen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Völklingen unter der Telefonnummer 06898/202-0 zu melden.

