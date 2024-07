POL-MG: Mehrere Pkw-Aufbrüche - Zeugenaufruf

Mönchengladbach (ots) - Am Donnerstagabend, 18. Juli, hat ein aufmerksamer Zeuge beobachtet, wie ein Mann sich an der Haustür eines Mehrfamilienhauses an der Hindenburgstraße zu schaffen machte. Dank seiner Hinweise konnte ein Streifenteam einen 40-jährigen Tatverdächtigen in Gewahrsam nehmen. Gegen 22 Uhr fiel dem Zeugen an der Hindenburgstraße ein verdächtiger ...

