Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Zeuge beobachtet versuchten Einbruch: Tatverdächtiger in Gewahrsam

Mönchengladbach (ots)

Am Donnerstagabend, 18. Juli, hat ein aufmerksamer Zeuge beobachtet, wie ein Mann sich an der Haustür eines Mehrfamilienhauses an der Hindenburgstraße zu schaffen machte. Dank seiner Hinweise konnte ein Streifenteam einen 40-jährigen Tatverdächtigen in Gewahrsam nehmen.

Gegen 22 Uhr fiel dem Zeugen an der Hindenburgstraße ein verdächtiger Mann in einem Hauseingang auf. Er hatte den Eindruck, dass die Person in das Haus einbrechen wollte. Dies gelang dem Mann jedoch nicht und er ging in Richtung Breitenbachstraße davon. Der Zeuge folgte ihm unauffällig und informierte die Polizei.

Ein Streifenteam traf den Verdächtigen, einen 40-jährigen Mönchengladbacher, kurz darauf an. Es machte den Anschein, als habe er Alkohol und Drogen konsumiert. Während die Beamten entsprechende Vortests (beide verliefen positiv) mit dem Mann durchführten, überprüfte ein weiteres Team die Haustür an der Hindenburgstraße. Dort stellten die Einsatzkräfte frische Einbruchspuren fest.

Sie nahmen den 40-Jährigen daraufhin mit ins Präsidium, wo er ins Gewahrsam kam. Am nächsten Morgen wurde der Mann nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen entlassen. Gegen ihn wird nun wegen versuchten Einbruchdiebstahls ermittelt. (et)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell