POL-PDWIL: Nilgans verletzt

Wittlich / L55 (ots) - Am 19.06.2024 kam es auf der L55 (Gem. Wittlich) gegen 19:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Lt. Zeugenangaben befuhr ein Pkw die L55 aus Wittlich-Bombogen kommend in Fahrtrichtung Wittlich-Stadt. Aus ungeklärter Ursache verlor die 46-jährige Fahrzeugführerin in einer langgezogenen Linkskurve die Kontrolle über ihren Pkw, kam ...

mehr