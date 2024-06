POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der L55 bei Wittlich

Gerolstein (ots) - Am 18.06.2024 wurde im Zeitraum von 05:30 - 11:00 Uhr ein Sandsteinkreuz im Einmündungsbereich L33/L24 am Ortseingang Densborn beschädigt. Jenes ca. 2,50 Meter großes Sandsteinkreuz ist nach hinten umgekippt. Zeugen, die Hinweise zur Entstehung des Schadens geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Gerolstein (06591/95260, pwgerolstein@polizei.rlp.de) zu melden. Rückfragen bitte an: ...

