POL-HAM: Mitsubishi bei Verkehrsunfall beschädigt - Verursacher flüchtet

Hamm (ots) - Eine aufmerksame Zeugin meldete am Freitag, 09. Februar, 20:50 Uhr ein Fahrzeug, welches in auffälliger Weise auf der Hafenstraße in Fahrtrichtung Innenstadt geführt wurde. Der Fahrzeugführer fuhr in deutlichen Schlangenlinien, zudem konnte sie einen Beinahezusammenstoß mit einem geparkten PKW beobachten. Die eingesetzten Beamten konnten das Fahrzeug aufgrund der Zeugenhinweise auf einem Parkplatz an der ...

mehr