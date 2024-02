POL-HAM: räuberischer Diebstahl in einem Supermarkt

Hamm-Mitte (ots) - Mit einer Akku-Flex durchschnitt ein Unbekannter am Mittwoch, 7. Februar, um 8.22 Uhr das Schloss eines Fahrrads an einem Altenheim in der Straße Im Josefwinkel und fuhr damit davon. Nur wenige Minuten später nahm er ganz in der Nähe einem Auto die Vorfahrt und verursachte dadurch einen Verkehrsunfall. Der 47-jährige Fahrer des Volkswagen fuhr auf dem Vorsterhauser Weg in Richtung Süden als der ...

mehr