Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Trunkenheitsfahrt ohne Fahrerlaubnis

Hamm (ots)

Eine aufmerksame Zeugin meldete am Freitag, 09. Februar, 20:50 Uhr ein Fahrzeug, welches in auffälliger Weise auf der Hafenstraße in Fahrtrichtung Innenstadt geführt wurde. Der Fahrzeugführer fuhr in deutlichen Schlangenlinien, zudem konnte sie einen Beinahezusammenstoß mit einem geparkten PKW beobachten. Die eingesetzten Beamten konnten das Fahrzeug aufgrund der Zeugenhinweise auf einem Parkplatz an der Hafenstraße feststellen. Der Fahrzeugführer war diesem bei Eintreffen der Beamten soeben entstiegen. Wie sich herausstellt, wurde der gemeldete VW Golf wurde von einem 28jährigen Hammer geführt. Bei ihm konnte Alkoholgeruch festgestellt werden, ein durchgeführter Atemalkoholtest verlief positiv. Der 28jährige wurde einer Polizeiwache zugeführt, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Sein Führerschein konnte nicht sichergestellt werden, da er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Gegen ihn wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt. Auch gegen die Fahrzeugführerin wird ein Strafverfahren wegen des Zulassens eines Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. (nue)

