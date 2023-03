Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ladendiebstahl endet in JVA

Ludwigshafen-Oppau (ots)

Nachdem ein 50-jähriger Mann am Samstag zunächst in einem Supermarkt in Ludwigshafen-Oppau Lebensmittel entwendet hatte und sich daraufhin aus dem Markt entfernte, konnte dieser durch die Polizei in unmittelbarer Nähe festgestellt werden. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme stellte sich heraus, dass gegen den Mann bereits ein Haftbefehl besteht, woraufhin dieser in die JVA eingeliefert wurde.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell