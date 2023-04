POL-PIKIB: Einbrüche in Schrebergärten

Göllheim (ots) - Am 17.04.23, gegen 09:46Uhr, kam es in der Gutenbergstraße zu einem Verkehrsunfall. Eine 54-Jährige parkte ihren PKW in der Gutenbergstraße in Fahrtrichtung Dreisener Straße am rechten Fahrbahnrand. Ein 18-Jähriger befuhr mit seinem Roller die Gutenbergstraße in Fahrtrichtung Dreisener Straße. Als der Rollerfahrer den geparkten PKW passierte, fuhr dieser vom Fahrbahnrand in den fließenden Verkehr ...

