POL-PIKIB: Verkehrsunfall mit leichtverletzten Personen

Kirchheimbolanden (ots) - Am 11.04.23, zwischen 11:40Uhr-11:45Uhr, fiel eine 82-jährige Frau einem Diebstahl zum Opfer. Der Frau wurde in einem Kirchheimbolander Einkaufsmarkt der Gelbeutel aus einer verschlossenen Tasche, welche an ihrer Mobilitätshilfe befestigt war, entwendet. In dem Geldbeutel befanden sich Bargeld und verschiedene Dokumente. Zeugen, die verdächtigte Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion ...

