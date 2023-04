Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Verkehrsunfall, Rollerfahrer leicht verletzt

Göllheim (ots)

Am 17.04.23, gegen 09:46Uhr, kam es in der Gutenbergstraße zu einem Verkehrsunfall. Eine 54-Jährige parkte ihren PKW in der Gutenbergstraße in Fahrtrichtung Dreisener Straße am rechten Fahrbahnrand. Ein 18-Jähriger befuhr mit seinem Roller die Gutenbergstraße in Fahrtrichtung Dreisener Straße. Als der Rollerfahrer den geparkten PKW passierte, fuhr dieser vom Fahrbahnrand in den fließenden Verkehr ein. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Rollerfahrer stürzte zu Boden und wurde mit leichten Verletzungen in ein nahgelegenes Krankenhaus verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirchheimbolanden, übermittelt durch news aktuell