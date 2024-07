Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbruch in Gaststätte

Mönchengladbach (ots)

Ein bislang unbekannter Täter ist in ein Restaurant an der unteren Hindenburgstraße eingedrungen, wo er Bargeld aus der Kasse entwendete.

Am Donnerstag, 18. Juli, fiel Angestellten der Gaststätte gegen 12 Uhr auf, dass sich jemand gewaltsam Zutritt zu ihren Räumlichkeiten verschafft und in die Ladenkasse gegriffen hatte. Darin befand sich jedoch nur eine geringe Menge Bargeld.

Die Tat müsse sich zwischen 22 Uhr am Vorabend und Donnerstagmittag ereignet haben, so die Angestellten gegenüber der Kriminalpolizei, die zur Spurensicherung am Tatort erschien. Die Beamten stellten fest, dass der Täter vermutlich über ein Fenster in die Restaurantküche gelangt war.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise nimmt sie unter der Rufnummer 02161-290 entgegen. (et)

