POL Schwaben Nord: Nach Unfall geflüchtet

Augsburg (ots) - Oberhausen - Am gestrigen Sonntag (12.05.2024) entwendete ein bislang unbekannter Täter zwischen 21.45 Uhr und 22.00 Uhr einen Roller in der Bürgermeister-Bunk-Straße. Oberhausen - Im Zeitraum von Samstag (11.05.2024), 18.30 Uhr bis Sonntag (12.05.2024), 09.45 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter einen Roller in der Augustastraße. Die Polizei ermittelt nun in beiden Fällen wegen Besonders ...

