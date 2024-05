POL Schwaben Nord: Brand einer Gartenlaube

Augsburg (ots) - Königsbrunn - Am gestrigen Samstag (11.05.2024) kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen am Ilsesee. Gegen 19.00 Uhr kam es zwischen fünf bislang unbekannten Tätern und einer Gruppe Jugendlicher zu einer verbalen Auseinandersetzung. In Folge des Streits schlugen die Unbekannten auf die Jugendlichen ein und entfernten sich daraufhin in Richtung Kiosk. Bei der ...

