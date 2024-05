POL Schwaben Nord: Fahrräder entwendet

Augsburg (ots) - Lechhausen - Am gestrigen Sonntagabend (12.05.2024) kam es zu einem Brand einer Gartenlaube in der Südtiroler Straße. Gegen 18.00 Uhr geriet die Gartenlaube aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Die Feuerwehr löschte den Brand. Es entstand ein Sachschaden im hohen fünfstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei Augsburg hat, wie in solchen Fällen üblich, die Ermittlungen zur Brandursache ...

