POL-VIE: Viersen-Süchteln: Fahndung nach LVR-Patienten

Nettetal-Lobberich (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag sind an insgesamt sieben Pkw in Lobberich Scheiben eingeschlagen worden. In einigen Fällen wurden Dinge aus den Autos gestohlen. Am Samstagmorgen stellten Anwohner der Straße Am Bengerhof in Lobberich fest, dass mehrere Autos aufgebrochen waren. In allen Fällen schlugen der oder die Unbekannten Scheiben ein. Sie riefen die Polizei. Bereits auf dem Weg ...

mehr