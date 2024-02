Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Lobberich: Scheiben an Autos eingeschlagen

Nettetal-Lobberich (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag sind an insgesamt sieben Pkw in Lobberich Scheiben eingeschlagen worden. In einigen Fällen wurden Dinge aus den Autos gestohlen.

Am Samstagmorgen stellten Anwohner der Straße Am Bengerhof in Lobberich fest, dass mehrere Autos aufgebrochen waren. In allen Fällen schlugen der oder die Unbekannten Scheiben ein. Sie riefen die Polizei. Bereits auf dem Weg dorthin erhielt das Streifenteam Hinweise auf weitere beschädigte Autos - insgesamt mussten sieben Anzeigen geschrieben werden.

Vier Autos waren an der Straße Am Bengerhof geparkt, zwei an der Düsseldorfer Straße, eins an der Straße Grüner Weg. Bei einigen Fahrzeugen wurden im Anschluss die Autos durchwühlt. Die Unbekannten nahmen Fahrzeugscheine, Ladekabel und einen Bluetooth-Adapter mit.

Am Bengerhof liegt die Tatzeit zwischen Mitternacht und 9 Uhr am Samstagmorgen. Eine Zeugin hörte verdächtige Geräusche und sah die Warnblinkanlage an einem Auto gegen 4 Uhr in der Nacht. An der Düsseldorfer Straße wurden die beiden Autos um 14 Uhr am Freitagnachmittag sowie um 2.30 Uhr in der Nacht zu Samstag dort geparkt. Am Grünen Weg stand der betroffene Pkw seit Freitagabend 19 Uhr.

Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise: Wer hat in der Nacht von Freitag auf Samstag in Lobberich verdächtige Beobachten gemacht? Hinweise bitte unter der Rufnummer 02162/377-0. /hei (121)

