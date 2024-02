Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich-Schiefbahn: Bewohner überrascht Einbrecher

Willich-Schiefbahn (ots)

Am Freitag gegen 19:30 Uhr brachen Unbekannte in ein Reihenhaus auf der Alten Landstraße ein. Die Unbekannten gelangten auf den Balkon der ersten Etage, schoben den Rollladen hoch, hebelten an der Balkontür und schlugen die Scheibe ein. Anschließend wurden die Täter durch den Hausbewohner gestört. Dieser sah nur, wie zwei dunkel gekleidete Personen über das Dach in Richtung Alte Poststraße flüchteten. Hinweise auf Tatverdächtige bitte an die Kripo in Dülken über die 02162/377-0. /rg (118)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell