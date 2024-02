Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Safer Internet Day 2024 - Polizei Viersen bietet Telefon-Sprechstunde an

Kreis Viersen (ots)

Am Dienstag den 6. Februar findet der diesjährige Safer Internet Day statt. Das Schwerpunktthema "Let's talk about Porno! Pornografie im Netz" steht in diesem Jahr im Mittelpunkt. Gerade junge Menschen werden im Internet, in sozialen Medien und Klassenchats in hohem Maß mit Missbrauchsdarstellungen, digitaler Gewalt und Cybergrooming konfrontiert. Zum Flirten oder zur Selbstdarstellung werden oftmals völlig unbedacht Nacktbilder in Messenger-Diensten versendet. Es gibt jedoch klare Grenzen, die jeder kennen sollte, um sich nicht strafbar zu machen.

Das Versenden von Nacktbildern kann zur unaufgeforderten Verbreitung von pornographischen Schriften gehören und ist nach § 184 Abs. 1 Nr. 6 Strafgesetzbuch (StGB) eine Straftat, die mit einer Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft werden kann. Das gilt gleichermaßen für Bilder und Videos.

Die polizeiliche Kriminalprävention Viersen informiert Sie über Handlungsmöglichkeiten sowohl für junge Menschen als auch für deren erwachsenes Umfeld zum richtigen Umgang mit Missbrauchsdarstellungen oder Verbreitung pornografischer Inhalte und zeigt zudem Hilfeangebote für Betroffene von sexualisierter Gewalt auf.

Am 6. Februar bietet die Kriminalprävention der Polizei Viersen hierfür den Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit einer Telefon-Sprechstunde. Interessierte können hier Fragen stellen oder Anliegen mitteilen.

Zwischen 10 bis 12 Uhr erreichen Sie die Kriminalhauptkommissarin Frau Skrzypczak von der Kriminalprävention unter der 02162 377-3144.

Handlungsempfehlung beim Empfang von unaufgeforderten Dickpics, Vulvapics, Nacktbildern - Durch Screenshots Beweise sichern - Kontakt blockieren und melden - Bilder nicht weiterverbreiten

Sie können jederzeit bei der Polizei eine Anzeige gegen den Täter erstatten. Bringe Sie dazu bitte auch das Handy auf dem Sie die Dateien empfangen haben mit. /cb (120)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell