POL-MG: Einbrüche am Wochenende: Kriminalpolizei ermittelt

Mönchengladbach (ots)

Am Montagmorgen, 22 Juli, erhielt die Kriminalpolizei Kenntnis von mehreren Einbrüchen im Stadtgebiet. Betroffen waren zwei Gaststätten in der Gladbacher Innenstadt und ein Bürogebäude in Giesenkirchen. Unbekannte hatten sich am Wochenende gewaltsam Zutritt zu den Objekten verschafft und jeweils Bargeld entwendet.

An der Neustraße drangen bislang unbekannte Täter in eine Gaststätte ein, indem sie eine Tür aufbrachen. Im Gastraum öffneten sie gewaltsam zwei Spielautomaten und nahmen das Bargeld heraus. Ähnlich verfuhren sie bei einem Imbiss an der Lürriper Straße: Auch hier fanden die Inhaber einen aufgebrochenen Spielautomaten vor, ebenso Beschädigungen an der Eingangstür.

Im Ortsteil Giesenkirchen bemerkten Angestellte in einem Bürogebäude an der Erftstraße ein aufgebrochenes Fenster. Hier hatten die Täter die Räumlichkeiten nach Wertsachen durchsucht und Bargeld aus einem Schrank gestohlen.

Während sich die Einbrüche in die Gaststätten vermutlich nach Ladenschluss zwischen Sonntagabend um 23 Uhr und Montagmorgen um 7 Uhr ereigneten, so hatten die Angestellten das Bürogebäude in Giesenkirchen bereits am Freitagmittag, 19. Juli, gegen 13 Uhr verlassen. Am Montagmorgen stellten sie dort den Schaden fest.

Die Kriminalpolizei sicherte an den Tatorten mögliche Spuren. Bei ihren Ermittlungen nimmt die Polizei sachdienliche Hinweise von Zeugen unter der Rufnummer 02161-290 entgegen. (et)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell