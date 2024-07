Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Mann onaniert in Freibad - Tatverdächtiger ermittelt

Aalen (ots)

Am Montag gegen 12 Uhr sprach ein Mann drei Kinder in der Dusche eines Freibads in Langenburg an. In der Folge entblößte sich der Mann vor den Kindern im Alter zwischen 9 und 10 Jahren und manipulierte an seinem Geschlechtsteil. Anschließend verließ der Mann die Dusche und das Freibad.

Im Zuge der Kriminalpolizeilichen Ermittlungen konnte ein 27-jähriger Tatverdächtiger ermittelt werden. Gegen Ihn wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell