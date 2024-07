Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Feuerwehreinsatz in Pflegeeinrichtung - Fahrrad entwendet - Unfälle

Aalen (ots)

Backnang: Feuerwehreinsatz

Am Dienstag gegen 16.15 Uhr war ein größerer Feuerwehreinsatz in einer Pflegeeinrichtung in der Gartenstraße. Dort war auf einem Balkon ein Blumenkübel in Brand geraten, woraufhin 24 Einsatzkräfte der Feuerwehr mit vier Fahrzeugen in den Einsatz ausrückten. Der Schaden bleib letztlich gering und verletzte Personen gab keine. Nach vorliegenden Erkenntnissen könnte der Brand durch eine Zigarette verursacht worden sein.

Sulzbach an der Murr: Fahrradunfall

Ein 62-jähriger Radfahrer befuhr am Dienstag gegen 9.30 Uhr den Radweg zwischen Oppenweiler und Sulzbach. Im Begegnungsverkehr streifte er eine 56-jährige Radfahrerin, die daraufhin stürzte und sich schwer verletzte. Sie musste vom Rettungsdienst medizinisch versorgt und in ein Krankenhaus gebracht werden.

Fellbach: Fahrrad entwendet

Vor einem Supermarkt in der Bahnhofstraße wurde am Dienstag in der Zeit zwischen 15.50 Uhr und 16.10 Uhr ein E-Bike der Marke I:SY Drive E S8 RT im Wert von 2000 Euro entwendet. Das Rad war dort kurze Zeit abgestellt und sei nicht gegen Diebstahl gesichert gewesen. Hinweise zum Tatgeschehen und Verbleib des Rades nimmt die Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 entgegen.

Schorndorf: Unfallflucht

Auf dem Kundenparkplatz des Finanzamtes in der Joh.-Phil.Palm-Straße stieß am Dienstag in der Zeit zwischen 16.15 Uhr und 17.30 Uhr ein unbekannter Autofahrer gegen einen Pkw Smart und verursachte hierbei ca. 4000 Euro Sachschaden. Danach entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt, ohne den Vorfall zu melden. Zeugen des Unfallgeschehens werden gebeten, sich mit der Polizei in Schorndorf unter Tel. 07181/2040 in Verbindung zu setzen.

Weinstadt-Endersbach: Am Steuer eingeschlafen und Unfall verursacht

Am Dienstagmorgen gegen 07:30 Uhr fuhr ein 26-jähriger Mercedes-Fahrer auf der Schorndorfer Straße in Richtung Viadukt. Während der Fahrt sei der Fahrer eingeschlafen und geriet auf Höhe der Einmündung zur Kalkofenstraße auf die Gegenfahrspur, wo es zum Zusammenstoß mit einem 58-jährigen Fahrer eines Ford kam. Beide Autofahrer wurden durch den Aufprall leicht verletzt ins Krankenhaus verbracht. Der 26-Jährige muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell