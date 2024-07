Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallfluchten - Diebstähle - Unfälle

Aalen (ots)

Aalen: Unfallflucht

Ein 39-Jähriger stellte am Montag seinen Dodge gegen 17 Uhr auf einem Parkplatz eines Vereinsheims in der Hirschbachstraße ab. Als er gegen 19 Uhr zurückkehrte, stellte er eine Beschädigung fest. Ein unbekannter PKW Führer hatte das Fahrzeug vermutlich beim Ein-oder Ausparken beschädigt und anschließend den Unfallort unerlaubt verlassen. Zeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 zu melden.

Aalen: Vorfahrt missachtet

Als am Dienstag eine 61-jährige Citroen-Fahrerin die Ulmer Straße in Richtung Hochbrücke befuhr, missachtete sie die Vorfahrt eines 20-jährigen BMW-Fahrers. Dieser leitete sofort eine Vollbremsung ein und versuchte noch mit seinem Fahrzeug nach links auszuweichen, konnte eine Kollision jedoch nicht mehr verhindern. Es kam zum Zusammenstoß bei dem ein Schaden in Höhe von rund 12.000 Euro entstand. Der 20-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr farbereit und mussten abgeschleppt werden.

Hüttlingen: 10-jährige Fahrradfahrerin von PKW erfasst

Eine 60-jährige befuhr am Dienstag gegen 12:45 Uhr mit ihrem VW die Kocherstraße von Wasseralfingen nach Abtsgmünd. Als sie in den Kirchhof einbiegen wollte, übersah sie eine auf dem Fahrradweg befindliche 10-jährige Fahrradfahrerin. Diese stürzte in Folge und musste aufgrund ihrer Verletzungen in eine Klinik verbracht werden.

Neunheim/Neunstadt: Batterien ausgebaut

Innerhalb der letzten drei Wochen wurden an zwei Sprinter in der Veit-Hirschmann-Straße die Batterien, welche sich im Fußraum des Fahrers befanden, ausgebaut und entwendet. Der Schaden beträgt hier etwa 600 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Bierzeltgarnituren entwendet

Aus einem in der Straße Am Boppler abgestellten Sattelauflieger wurden diverse Bierzeltgarnituren entwendet. Der Diebstahl wurde am Dienstag gegen 19 Uhr gemeldet. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/3580 entgegen.

Täferrot: Metallgatter entwendet

Am Dienstag wurde gegen 17 Uhr in der Brainkofer Straße ein etwa 5 Meter langes Metallgatter, welches als Eingangstor diente, von Unbekannten entwendet. Der Schaden beläuft sich auf etwa 400 Euro. Hinweise erbittet das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/3580.

Schwäbisch Gmünd: Mähroboter entwendet

Im Zeitraum von Samstag, 8 Uhr und Dienstag, 12 Uhr, wurde in der Untere Zeiselbergstraße ein Mähroboter im Wert von rund 600 Euro entwendet. Sachdienliche Hinweise erbittet das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/3580.

Schwäbisch Gmünd: Kontrolle über PKW verloren

Eine 43-Jährige befuhr am Dienstag um kurz vor 20.30 Uhr mit ihrem Fiat die Lorcher Straße. Als sie an der Anschlussstelle Schwäbisch Gmünd über eine Rampe auf die B29 auffahren wollte, verlor sie in einer scharfen Rechtskurve die Kontrolle über ihren PKW. In der Folge geriet sie ins Schleudern und fuhr beim Übersteuern über den Randstein der rechten Fahrbahnbegrenzung. Ihr PKW wurde hierbei an der Aufhängung beschädigt.

Ellwangen: Vorfahrt missachtet

Von der Schloßsteige wollte am Dienstag um 12.15 Uhr ein 50-jähriger Lenker eines Ford Focus nach links auf die L1060 einbiegen. Hierbei übersah er einen Dacia Duster mit Anhänger, der von einem 58-Jährigen in Fahrtrichtung Rattstadt gelenkt wurde. Beim Zusammenstoß der Fahrzeuge entstand ein Schaden in Höhe von etwa 14.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Westhausen: Verlorene Reifenkarkasse

Ein bislang unbekannter Lenker eines Sattelzuges befuhr am Dienstag um kurz vor 18 Uhr die BAB 7 in Fahrtrichtung Würzburg. Im Agnesbergtunnel löste sich an seinem Fahrzeug die Lauffläche eines Reifens. Diese Karkasse kam auf der Fahrbahn zwischen rechten und linken Fahrstreifen quer zur Fahrtrichtung zum Liegen. Ein nachfolgender 54-jähriger Lenker eines Sattelzuges fuhr anschließend über die auf der Fahrbahn liegende Lauffläche. Hierbei wurde seine Sattelzugmaschine im Frontbereich beschädigt. Der Fahrer des unfallverursachenden Sattelzuges bemerkte den Verlust der Lauffläche und hielt nach dem Tunnel kurz an. Anschließend setzte er seine Fahrt fort und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise in dieser Sache nimmt der Verkehrsdienst Kirchberg/Jagst unter der Rufnummer 07904 94260 entgegen.

Ellenberg: Unfall im Tunnel

Im Virngrundtunnel wollte am Dienstag um 22.30 Uhr ein 62-jähriger Lenker eines Ford Transit vom rechten auf den linken Fahrstreifen wechseln. Hierbei übersah er einen bereits auf seiner Höhe fahrenden Sattelzug und kollidierte mit diesem. Bei dem Unfall, bei dem niemand verletzt wurde, entstand ein Schaden in Höhe von etwa 7000 Euro.

