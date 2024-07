Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Meerbusch (ots)

Am Montag (01.07.), zwischen 8 und 14 Uhr, versuchten Unbekannte, in ein an der Schackumer Straße gelegenes Einfamilienhaus einzubrechen. Dazu hebelten sie an der Terrassentür. Bei ihrer Rückkehr musste die Bewohnerin die frischen Beschädigungen an der Tür feststellen. Ins Gebäudeinnere waren die Einbrecher allerdings nicht gelangt.

Die Ermittlungen werden beim Kriminalkommissariat 14 geführt. Personen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131-3000 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

