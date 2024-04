Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unfall im Kreuzungsbereich - zwei Verletzte

Weimar (ots)

Am Donnerstagmorgen befuhr ein 62jähriger Ford-Fahrer die Brehmestraße in Fahrtrichtung Schopenhauerstraße. Zeitgleich befuhr ein 59jähriger VW- Fahrer die Meyerstraße in Richtung Friedrich-Ebert-Straße. Da an der Kreuzung Brehmestraße / Meyerstraße die Vorfahrt durch rechts vor links geregelt ist, hätte der 59jährige Weimarer warten müssen. Allerdings fuhren beide Beteiligte gleichzeitig in den Kreuzungsbereich ein, wo es zum Zusammenstoß kam. Im Fahrzeug des 62jährigen befanden sich vier Kinder, die alle glücklicherweise unverletzt blieben. Beide Fahrzeugführer wurden leicht verletzt und zur Untersuchung ins Klinikum gebracht. Der VW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Für die Zeit der Unfallaufnahme war die Kreuzung voll gesperrt.

