Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Hecke gerät in Brand

Kaarst (ots)

Aus bislang unbekannten Gründen ist am Samstagabend (29.06.), gegen 20:30 Uhr, an der August-Thyssen-Straße eine circa drei Meter hohe Hecke in Brand geraten.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wurden durch die Flammen auch das Mobiliar im Garten und der Dachstuhl des Gebäudes beschädigt. Zudem war in einem Abfallcontainer vor dem Haus brennendes Papier entdeckt worden.

Nachdem Einsatzkräfte der Feuerwehr die Flammen gelöscht haben, hat nun die Kripo die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 11 zu melden.

