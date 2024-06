Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: PKW in Vollbrand - PM 2

Heidelberg (ots)

Wie bereits berichtet, kam es heute kurz nach 7 Uhr zu einem Vollbrand eines Fahrzeuges in der Schneidmühlstraße in Heidelberg. Bei dem Fahrzeug handelte es sich um einen Tesla Model 3, welcher in unmittelbarer Nähe eines Wohnhauses geparkt stand. Das Fahrzeug konnte vor Ort von der Feuerwehr Heidelberg gelöscht werden, jedoch hatte das Feuer in der Zwischenzeit auch die Fassade des Wohnhauses erfasst. Ein Übergreifen auf die Wohnungen konnte von der Feuerwehr verhindert werden.

Durch das Brandgeschehen erlitt eine Person eine leichte Rauchgasintoxikation. Der Sachschaden an Fahrzeug und Gebäude wird auf etwa 150.000 EUR geschätzt. Alle Wohnungen wurden nach Einsatzende durch die Feuerwehr als bewohnbar freigegeben.

Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Personen die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter der Telefonnummer 06221 18570 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell