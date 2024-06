Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Radfahrer fährt Kind an und flüchtet - Polizei sucht Zeugen

Heidelberg (ots)

Am Samstagabend kurz nach 21 Uhr kam es im Bereich der Haltestelle Gadamerplatz in der Heidelberger Bahnstadt zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Fahrradfahrer traf nach derzeitigem Stand der Ermittlungen im Vorbeifahren ein 8-jähriges Kind mit seinem Lenker am Kopf und entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. Das Kind zog sich hierbei eine Kopfplatzwunde zu und wurde von der Mutter in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Über die Schwere der Verletzungen ist bislang noch nichts bekannt.

Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang und/oder zum flüchtigen Fahrradfahrer geben können, sich unter der Telefonnummer 06221 18570 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell