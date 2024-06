Heidelberg (ots) - Am späten Freitagnachmittag, gegen 16:00 Uhr, entwendete ein 17-Jähriger einen Rucksack aus dem Fahrradkorb einer Radfahrerin. Die 51-jährige Radfahrerin stand auf der Kurfürsten-Anlage an einer roten Ampel, als der 17-Jährige den Rucksack, unbemerkt von ihr, aus dem Fahrradkorb entwendete und im Anschluss in Richtung Schwanenteichanlage ...

mehr