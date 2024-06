Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarau: Unfallflucht mit hohem Sachschaden

Mannheim (ots)

Am Samstagmorgen, gegen 01:40 Uhr, meldete sich ein Zeuge bei der Polizei, welcher durch einen lauten Knall auf eine Unfallflucht in der Karlsruher Straße aufmerksam wurde. Der Zeuge konnte einen silberfarbenen Golf beobachteten, welcher zunächst mit einem geparkten Opel zusammenstoß und sich dann im Anschluss von der Unfallörtlichkeit entfernte. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung konnte der 18-jährige Unfallverursacher im Rheinauer Ring durch eine Besatzung des Polizeirevieres Neckarau angetroffen werden. Bei der Überprüfung des Fahrzeugs fielen den Beamten die Schäden am Fahrzeug auf, welche mit dem beschädigten Fahrzeug in der Karlsruher Straße korrespondierten. Den ersten Ermittlungen zufolge verlor der 18-Jährige Golf-Fahrer, bei zu hoher Geschwindigkeit, die Kontrolle über sein Fahrzeug, woraufhin es zum Zusammenstoß mit dem ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten Opel kam. Es entstand ein Sachschaden in Gesamthöhe von ca. 20.000,00 EUR. Der Führerscheinneuling muss sich nun wegen Unfallflucht verantworten und hat mit führerscheinrechtlichen Konsequenzen zu rechnen. /jn

