Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Rauenberg

Rhein-Neckar-Kreis: 14-Jährige ohne Führerschein unterwegs

Rauenberg / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am frühen Samstagmorgen, kurz vor 02:00 Uhr, kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Wiesloch in Rauenberg eine Audi-Fahrerin. Im Laufe der Kontrolle stellte sich heraus, dass die Fahrerin des Fahrzeuges erst 14 Jahre alt ist und nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis war. Ihre Beifahrerin war mit 15 Jahren nur unwesentlich älter. Da die 14-Jährige ohne das Wissen ihrer Mutter deren Fahrzeugschlüssel an sich nahm, bekam sie neben der Anzeige wegen Fahrens ohne Führerscheins auch noch eine Anzeige für den unbefugten Gebrauch eines Kraftfahrzeuges. Des Weiteren machte sie den kontrollierenden Beamten gegenüber falsche Angaben hinsichtlich ihrer Personalien. Auch dahingehend gelangt die 14-Jährige zur Anzeige. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurde die junge Fahrerin ihrer Mutter überstellt. /jn

