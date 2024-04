POL-EL: Freren - Zeugen nach Einbruch gesucht

Haselünne (ots) - Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zu Montag gegen 3.20 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Von-Spies-Straße in Haselünne eingebrochen. Sie durchsuchten diverse Räume und entwendeten unter anderem eine Geldbörse samt Inhalt. Als sie von der Bewohnerin bemerkt wurden, flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 350 Euro. Die Täter werden als etwa 18 ...

