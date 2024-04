Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haselünne - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Haselünne (ots)

Am 8. April, zwischen 17:15 Uhr und 17:45 Uhr, wurde ein schwarzer Mitsubishi Eclipse Cross auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Meppener Straße beschädigt. Das Fahrzeug war in unmittelbarer Nähe des häufig aufgestellten Imbisswagens geparkt. Die Fahrertür des Autos wurde anscheinend von einer unbekannten Person mit einem unbekannten Gegenstand zerkratzt. Der entstandene Schaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Personen, die Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Identität des Täters geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Haselünne unter der Telefonnummer 05961/958700 in Verbindung zu setzen.

