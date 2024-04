Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede-Krommert - Kollision mit Elektrorad

Rhede-Krommert (ots)

Unfallort: Rhede-Krommert, Raesfelder Weg;

Unfallzeit: 29.04.2024, 16.20 Uhr;

Leichte Verletzungen hat ein Pedelecfahrer am Montag in Rhede-Krommert bei einem Verkehrsunfall erlitten. Gegen 16.20 Uhr befuhr ein 44-Jähriger mit seinem Wagen den Raesfelder Weg außerorts in Richtung Bocholt. Zeitgleich war ein 84-Jähriger mit seinem Elektrorad aus Richtung Raesfeld kommend auf dem Venneweg unterwegs. Auf der Kreuzung der beiden Straßen erfasste das Auto des Rheders den von links kommenden Zweiradfahrer. An der Unfallstelle gilt die Rechts-vor-links-Regel. Rettungskräfte brachten den verletzten Raesfelder in ein Krankenhaus. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell