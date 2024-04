Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Schöppingen - Monteur bestohlen

Schöppingen (ots)

Tatort: Schöppingen, Hauptstraße;

Tatzeit: 29.04.2024, zwischen 09.00 und 12.00 Uhr;

Aus einem Monteurfahrzeug ein Laptop des Herstellers Lenovo sowie ein iPad entwendet haben Unbekannte in Schöppingen am Montagmorgen. Während der Fahrer in einem Haus an der Hauptstraße seiner Tätigkeit nachging, griff ein Dieb in den unverschlossenen, vor der Tür stehenden Wagen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Ahaus: Tel. (02561) 9260. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell