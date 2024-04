Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt-Lowick - Mit Auto überschlagen

Bocholt-Lowick (ots)

Unfallort: Bocholt-Lowick, Übbingesch;

Unfallzeit: 29.04.2024, 06.00 Uhr;

Schwere Verletzungen hat ein Autofahrer am Montag in Bocholt-Lowick bei einem Verkehrsunfall erlitten. Der 44-Jährige war gegen 06.00 Uhr außerorts auf der Straße Übbingesch aus Richtung Thonhausenstraße in Richtung Liederner Ringstraße unterwegs. Aus ungeklärter Ursache kam der Bocholter etwa 200 Meter hinter der Einmündung Volmeringsweg nach links von der Fahrbahn ab. Das Auto prallte gegen einen Baum und überschlug sich. Rettungskräfte brachten den 44-Jährigen in ein Krankenhaus. (to)

